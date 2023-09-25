Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Столицу Карабаха подключили к энергосистеме Азербайджана

Офис Алиева: Степанакерт переключили с энергосистемы Армении на азербайджанскую

close
100%
Depositphotos

Администрация президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщила о переключении столицы Нагорного Карабаха Степанакерта (азербайджанское название — Ханкенди) с армянской на азербайджанскую энергосистему. Об этом пишет ТАСС.

Сообщается, что энергоснабжение города обеспечивает построенная в 2021 году подстанция «Шуша». Компания «Азерэнержи» с 19 сентября ведет строительство дополнительных высоковольтных опор для объединения энергосистемы Карабаха и Азербайджана. Переподключение города к азербайджанской системе названо одним из условий соглашений в Евлахе.

До этого сообщалось, что 120 тыс. армян хотят уехать из Карабаха, не желая жить в составе Азербайджана.

Нагорный Карабах — населенный преимущественно армянами анклав на территории Азербайджана. Единственной связующей артерией анклава с Арменией является Лачинский коридор.

Республика Нагорный Карабах (самоназвание Арцах) провозгласила независимость в 1991 году, но не получила признания со стороны государств — членов ООН, даже Армении. На протяжении почти 30 лет республика фактически находилась вне контроля Баку, на ее территории действовал местный режим, который поддерживался Ереваном. Стабилизацией ситуации в регионе занимался российский миротворческий контингент, однако перестрелки между армянской и азербайджанской стороной в регионе почти не прекращались.

Ситуация обострилась в мае 2020 года. В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ предусматривал введение на территорию НКР российских миротворцев, обмен пленными, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев.

19 сентября 2023 года Азербайджан объявил о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе.

20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением, вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. При этом реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Ранее Соловьев призвал карабахских военных отправиться на СВО.

Все новости на тему:
Война в Карабахе
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях