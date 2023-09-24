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Франция отзывает своего посла в Нигере

Макрон заявил об отзыве посла и дипломатов посольства Франции в Нигере

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Reuters

Франция отзывает своего посла и дипломатов посольства в Нигера, они вернутся в Париж в ближайшие часы. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2, передает ТАСС.

«Франция решила вернуть своего посла. В ближайшие часы наш посол вместе со множеством дипломатов вернется во Францию», — сказал он.

24 сентября стало известно, что мятежники, которые захватили власть в Нигере, ввели запрет на использование своего воздушного пространства французскими самолетами.

До этого Макрон говорил, что страна не собирается признавать власти мятежников в Нигере и выведет войска из государства только по просьбе законного лидера страны Мохамеда Базума.

7 сентября французский лидер выступил с инициативой провести дебаты в парламенте по стратегии страны в Африке на фоне происходящих переворотов и ослабления влияния Парижа на континенте.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.

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