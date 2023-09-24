Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ОБСЕ заявили, что переживают глубокий кризис

Председатель ОБСЕ Османи: организация находится на грани коллапса

close
100%
Julia Darashkevich/Reuters

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Северной Македонии Буяр Османи заявил в интервью британской газете Financial Times, что организация переживает глубокий кризис из-за конфликта на Украине.

«Самый большой вызов — это политическое лидерство, поскольку организация <…> не может функционировать без председателя», — сказал он.

В публикации отмечается, что полномочия Османи на посту председателя ОБСЕ истекают в декабре. Его преемник должен заручиться единогласной поддержкой всех стран — участниц организации, включая Россию. При этом российские власти заблокировали единственную кандидатуру этот пост — министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны.

Османи заявил, что этот шаг «парализовал организацию». Также он предложил продлить свое пребывание на посту председателя, чтобы «не допустить коллапса организации». Отмечается, что для также требуется российское одобрение.

При этом Цахкна также признал, что организация переживает «самый крупный кризис в своей истории».

До этого постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что организация никак не реагирует на многочисленные факты ущемления прав русского и русскоязычного населения Латвии, Литве и Эстонии.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях