Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), глава МИД Северной Македонии Буяр Османи заявил в интервью британской газете Financial Times, что организация переживает глубокий кризис из-за конфликта на Украине.

«Самый большой вызов — это политическое лидерство, поскольку организация <…> не может функционировать без председателя», — сказал он.

В публикации отмечается, что полномочия Османи на посту председателя ОБСЕ истекают в декабре. Его преемник должен заручиться единогласной поддержкой всех стран — участниц организации, включая Россию. При этом российские власти заблокировали единственную кандидатуру этот пост — министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны.

Османи заявил, что этот шаг «парализовал организацию». Также он предложил продлить свое пребывание на посту председателя, чтобы «не допустить коллапса организации». Отмечается, что для также требуется российское одобрение.

При этом Цахкна также признал, что организация переживает «самый крупный кризис в своей истории».

До этого постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что организация никак не реагирует на многочисленные факты ущемления прав русского и русскоязычного населения Латвии, Литве и Эстонии.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».