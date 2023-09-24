Пашинян объявил о пересмотре структуры безопасности Армении

Внутренняя и внешняя структура безопасности Армении нуждается в перестройке, что показали события последних дней, заявил в обращении к согражданам премьер-министр Никол Пашинян.

«Анализ ситуации показывает, что те системы безопасности и те союзники, на которые мы долгие годы возлагали надежды, поставили проблему выявления наших уязвимостей и обоснования невозможности для армянского народа иметь независимое государство», — цитируют главу кабмина «Новости-Армения».

Он подчеркнул, что «некоторые партнеры» Армении прилагают все больше усилий, чтобы продемонстрировать эту уязвимость страны в сфере безопасности. Так, военные действия Азербайджана поставили под удар не только внешнюю, но и внутреннюю стабильность Армении, нарушив «все нормы корректности» и «взятые договорами обязательства».

Кроме того, «незаконная блокада Лачинского коридора» и «нападение на Нагорный Карабах» 19 сентября поднимают важнейшие вопросы о целях и мотивах деятельности российского миротворческого контингента, указал Пашинян. Также неэффективны для Армении и инструменты ОДКБ, добавил Пашинян.

По его мнению, защиту безопасности республики способна обеспечить ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

13 сентября в интервью Politico Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.