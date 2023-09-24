Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пашинян объявил о пересмотре структуры безопасности Армении

Пашинян заявил о неэффективности структур безопасности, в которых состоит Армения

close
100%
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Внутренняя и внешняя структура безопасности Армении нуждается в перестройке, что показали события последних дней, заявил в обращении к согражданам премьер-министр Никол Пашинян.

«Анализ ситуации показывает, что те системы безопасности и те союзники, на которые мы долгие годы возлагали надежды, поставили проблему выявления наших уязвимостей и обоснования невозможности для армянского народа иметь независимое государство», — цитируют главу кабмина «Новости-Армения».

Он подчеркнул, что «некоторые партнеры» Армении прилагают все больше усилий, чтобы продемонстрировать эту уязвимость страны в сфере безопасности. Так, военные действия Азербайджана поставили под удар не только внешнюю, но и внутреннюю стабильность Армении, нарушив «все нормы корректности» и «взятые договорами обязательства».

Кроме того, «незаконная блокада Лачинского коридора» и «нападение на Нагорный Карабах» 19 сентября поднимают важнейшие вопросы о целях и мотивах деятельности российского миротворческого контингента, указал Пашинян. Также неэффективны для Армении и инструменты ОДКБ, добавил Пашинян.

По его мнению, защиту безопасности республики способна обеспечить ратификация Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

13 сентября в интервью Politico Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях