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Пашинян возложил ответственность за возможный исход из Карабаха на Баку

Пашинян заявил, что в возможном исходе жителей Карабаха виноват Баку

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Sputnik/Ilya Pitalev/Kremlin/Reuters

Премьер-министр Армении Никол Пашинян возложил ответственность за возможный исход армян из Нагорного Карабаха на Баку и российских миротворцев, сообщает Armenpress.

По его словам, в последние дни в Нагорный Карабах были доставлены гуманитарные грузы, но это не меняет ситуацию. Если армяне не будут защищены от этнических чисток, они покинут свои дома.

«Ответственность за подобное развитие событий полностью ляжет на Азербайджан, проводящий политику этнических чисток, и российский миротворческий контингент», — заявил он.

Ранее Пашинян заявил, что переезд жителей Карабаха в Армению состоится только в том случае, если их проживание в своих домах будет невозможно.

По его словам, для этого в Армении уже подготовлено 40 тыс. мест.

При этом премьер Армении отметил, что не считает основным планом Еревана исход армян из Карабаха.

Ранее Баку пригласил представителей армян Нагорного Карабаха на переговоры в Евлах.

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