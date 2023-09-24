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В США рассказали, чего Запад хочет от Украины

WP: на Западе требует от Украины провести выборы в условиях военного конфликта

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Evgeniy Maloletka/AP

Некоторые западные политики желают увидеть на Украине президентские и парламентские выборы в 2024 году, несмотря на участие страны в военном конфликте, пишет The Washington Post со ссылкой на источники. По информации издания, Киев активно подталкивают к проведению избирательной кампании.

«Украинские официальные лица заявляют, что для проведения основного голосования во время конфликта необходимо преодолеть значительные финансовые, логистические и юридические препятствия. В частном порядке некоторые говорят, что такая перспектива совершенно невозможна и может дать возможность «российским силам» проникнуть в страну и ослабить ее изнутри», — говорится в тексте.

Как отмечает WP, источники в Киеве считают, что выборы во время конфликта фактически невозможны и могут подорвать «очень хрупкую политическую устойчивость украинского государства». При этом официально украинские власти возможность голосования не исключают, чтобы не оттолкнуть ключевых политических игроков на Западе.

Ранее на Украине заявили о риске потери Киевом поддержки западных стран.

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