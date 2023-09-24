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Косовоалбанские власти закрыли въезд на север края из центральной Сербии

Kosovo online: косовоалбанские власти закрыли въезд на север края

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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Косовоалбанские власти закрыли въезд на север края через КПП Ярине и Брняк, сообщает портал Kosovo online.

Премьер республики Косово Альбин Курти заявил, что в ночь на воскресенье, 24 сентября, около 3.00 (4.00 мск) близ села Баньска в муниципалитете Лепосавич на севере края неизвестные обстреляли косовских полицейских.

Президент Косово Вьоса Османи в соцсетях обвинила в нападении «сербские преступные банды».

«Через КПП Ярине, по официально не подтвержденной информации, не разрешен въезд в Косово, движение в обратном направлении (на выезд. — «Газета.Ru») продолжается», — пишет портал.

Очевидцы сообщают, что аналогичная ситуация сложилась и на КПП Брняк

14 сентября президент Сербии Александр Вучич заявил, что его консультации с премьер-министром Косово Альбином Курти в Брюсселе, не дали результата.

Ранее в Косово пригрозили Вучичу арестом.

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