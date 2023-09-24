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Пашинян назвал неэффективными структуры безопасности, в которых состоит Армения

Пашнян: нынешние структуры безопасности неэффективны для Армении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Структуры безопасности, в которых состоит Армения, не являются эффективными, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Структуры внешней безопасности, в которых мы участвуем, неэффективны с точки зрения государственных интересов и безопасности Армении», — сказал он в послании согражданам.

По его словам, такой вывод позволяют сделать факты «нападений на Армению, предпринятые Азербайджаном в последние годы».

Ранее Пашинян обвинил российских миротворцев в провале миссии в Нагорном Карабахе. Он заявил, что Москва больше не может повлиять на решения Баку, а Нагорный Карабах находился в зоне ответственности миротворческого контингента российских ВС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что напряженность в регионе сохраняется и «даже имеет тенденцию к росту».

Между тем 12 сентября президент РФ Владимир Путин напомнил, что сама Армения признала, что Карабах является частью Азербайджана, поэтому России тут «сказать нечего».

13 сентября в интервью для издания Politico Пашинян заявил, что правительство республики признает Нагорный Карабах частью Азербайджана.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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