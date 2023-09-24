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Боррель назвал вступление Украины в Евросоюз концом «сонной сиесты»

Боррель: вступление Украины в ЕС будет означать окончание «сонной сиесты»

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Anushree Fadnavis/Reuters

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил в интервью газете Guardian, что вступление Украины в Евросоюз будет означать окончание «сонной сиесты».

По его словам, с 2013 года ни одна страна не вступала в ЕС, но Украина «создала новую динамику». Он добавил, что вступление Украины в ЕС будет трудным из-за боевых действий.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия в октябре собирается выступить с предложением о старте переговоров по присоединению Украины к Евросоюзу.

После этого лидеры стран ЕС поддержат эту инициативу, обсуждение которой запанировано на декабрь. Затем Украина начнет «длительную процедуру» завершения реформ. Киеву надо будет привести страну в соответствие с европейским законодательством в более 30 сферах, в числе которых принцип верховенства права.

7 сентября, касаясь рассмотрения заявки Грузии на членство в ЕС, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что государству предстоит еще «немало работы».

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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