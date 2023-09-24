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Володин выступил за многоформатное развитие сотрудничества с Монголией

Володин: России и Монголии надо укреплять сотрудничество в самых разных форматах

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за многоформатное развитие сотрудничества с Монголией. Об этом он сообщил на встрече с председателем государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатаром, передает РИА Новости.

«И конечно, нам важно, чтобы комиссия, которая состоится, заложила новые в том числе отношения, которые будут базироваться на обязательствах, системной основе», — сказал он.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов после встречи со спикером китайского парламента (Всекитайского собрания народных представителей — ВСНП) Чжао Лэцзи сообщил журналистам, что председатель ВСНП пригласил в Китай российского коллегу, председателя Госдумы Вячеслава Володина.

По словам политика, результатом сотрудничества между его партией и Коммунистической партией Китая стало создание двух совместных российско-китайских предприятий на территории КНР и РФ.

Ранее в Совфеде обвинили Эрдогана в нарушении обязательств перед Россией.

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