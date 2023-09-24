ЕС предстоит провести вызывающие разногласия реформы для интеграции с Украиной

Для интеграции Украины в Евросоюз сообществу необходимо провести вызывающие разногласия реформы. Об этом заявил бывший глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу в интервью газете Financial Times.

Как считает Баррозу, присоединение Украины приведет к фундаментальному изменению институционального баланса, что и вызовет разногласия среди членов ЕС.

Увеличение числа членов, по его словам, приведет к неизбежным проблемам в принятии решений в вопросах внешней политики и бюджета, в которых требуется единогласие.

По мнению бывшего главы ЕК, вместо того, чтобы прибегать к радикальным мерам, Евросоюзу нужно сосредоточиться на завершении оформления банковского союза, создании союза рынков капитала, а также достижении прогресса в геополитических вопросах.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что ее страна будет готова к вступлению в ЕС в течение 2024-2025 годов, при этом присоединение страны к НАТО может произойти раньше.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.