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Москвичам рассказали о погоде в субботу

Переменная облачность и до 25°C тепла ожидаются в Москве 24 сентября

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Небольшая облачность, без осадков и до плюс 25°C ожидаются в Москве в воскресенье, 24 сентября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В дневные часы в российской столице прогнозируют +23…25°C тепла. Ночью в Москве температура опустился до +14°C.

В Московской области температура будет колебаться в пределах +21…+26°C. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до +9°C.

Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

До этого руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в нескольких регионах России ожидаются осадки, ветер, грозы и град, а также высокие риски лесных пожаров в ближайшие несколько дней.

Он добавил, что в Коми, Туве, Чувашии, Татарстане, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Тамбовской, Иркутской областях в ближайшие дни возрастают риски возникновения лесных пожаров.

Ранее в Дагестане впервые за четыре года выпал летний снег.

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