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Венесуэла поддержала идею президента Колумбии насчет мирной конференции

Венесуэла высказалась за проведение конференции ради мира на Украине

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Ivan Alvarado/Reuters

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль высказался за проведение международной конференции ради мира на Украине, сообщает РИА Новости.

«Мы поддерживаем предложение президента Колумбии Густаво Петро созвать международную конференцию во имя мира на Украине и в Палестине <...> Мы призываем обсуждать эти вопросы сбалансировано и с осторожностью, чтобы снизить напряженность», — заявил Хиль.

С предложением о проведении международной конференции ради мира на Украине и в Палестине выступил президент Колумбии Густаво Петро, который назвал конфликты на этих территориях одинаковыми.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что Эр-Рияд готов быть посредником по разрешению конфликта на Украине.

Он указал на прошлые усилия королевства в Джидде, где прошли консультации по вопросу украинского кризиса, в которых приняли участие представители 40 стран — однако без участия России.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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