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Путин заявил о независимой работе ЦИК

Путин заявил, что ЦИК России независима в своей работе

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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ независима в своей работе. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, посвященном 30-летию образования ЦИК Российской Федерации.

«Вы независимы в своей работе. Начальников над вами нет. Все решения вы принимаете самостоятельно, публично и коллегиально. Подчиняетесь только закону», — сказал глава государства.

Он отметил, что Центральная избирательная комиссия действует на принципах открытости, гласности и высочайшей ответственности. По словам российского лидера, от профессионализма и объективности сотрудников и руководства ЦИК, прозрачности организации выборов во многом зависит доверие избирателей к результатам этих выборов.

«Вы делаете все, чтобы выборы проходили честно и легитимно, при строгом соблюдении закона», — добавил Путин.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила о необходимости внесения нескольких «точечных изменений» в закон о выборах президента страны.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что западные страны хотят расшатать внутриполитическую стабильность перед президентскими выборами в России в 2024 году.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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