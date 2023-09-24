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Путин назвал российскую избирательную систему одной из лучших в мире

Путин заявил, что избирательная система России считается одной из лучших в мире

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что избирательная система России является одной из лучших в мире. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении по случаю 30-летия Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Российской Федерации.

«По сути мы отмечаем в этом году 30-летие всей избирательной системы России», — сказал глава государства.

Он поздравил с юбилеем нынешний состав ЦИКа, его руководителей, а также всех, кто работает сейчас и работал в прошедшие годы в этом государственном органе.

«Благодарю вас за четкую, выверенную организацию избирательных процессов», — заявил Путин.

По его словам, российская избирательная система «по праву считается одной из лучших в мире», поскольку базируется на прозрачных и понятных россиянам избирательных процедурах, на четком соблюдении норм избирательного законодательства, а также на защите суверенитета РФ, национальных интересов и свободного волеизъявления граждан страны.

С 8 по 10 сентября в 85 регионах РФ прошли выборы. В рамках голосования в 22 регионах проходили выборы глав, в 16 субъектах избирались депутаты региональных заксобраний, а в еще четырех прошли довыборы в Госдуму. Впервые голосование проводилось в новых регионах страны: Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в выборах приняли участие более 45 млн избирателей. Как сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова, средняя явка составила 43,5% — это самый высокий показатель с 2017 года. При этом в 24 регионах отдать свой голос можно было с помощью дистанционного электронного голосования.

Ранее Путин ответил на вопрос об участии в выборах на пост президента.

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