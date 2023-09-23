Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В конгрессе отвергли возможность шатдауна в ближайшие дни

Спикер палаты представителей Маккарти заявил, что США пока не грозит шатдаун

close
100%
Depositphotos

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что Соединенным Штатам пока не грозит шатдаун, сообщает ТАСС.

«Послушайте, это касается 1 октября, у нас еще есть определенное количество дней. <…> Думаю, когда настанет решающий момент, те члены конгресса, которые все это время упирались, предъявляли остальным обвинения, в конце концов поменяют свою позицию», — заявил Маккарти.

Он отметил, что не видит никакой «победы» в том, что сотрудники пограничной службы или береговой охраны перестанут получать зарплату, а правительство окажется парализованным. Маккарти уточнил, что часть республиканцев в палате представителей продолжают отказываться голосовать за принятие финансирования правительства, пока не будут приняты их условия.

Ранее Пентагон принял решение поддерживать Украину, несмотря ни на что.

Шатдаун — частичная приостановка работы правительства США с роспуском госслужащих — вновь угрожает США. Подобные паузы в его работе происходят с 1980 года, в XXI веке случались в 2013, 2018 и 2018-2019 годах из-за невозможности согласовать и принять бюджет на новый финансовый год (он начинается 1 октября).

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях