В конгрессе отвергли возможность шатдауна в ближайшие дни

Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что Соединенным Штатам пока не грозит шатдаун, сообщает ТАСС.

«Послушайте, это касается 1 октября, у нас еще есть определенное количество дней. <…> Думаю, когда настанет решающий момент, те члены конгресса, которые все это время упирались, предъявляли остальным обвинения, в конце концов поменяют свою позицию», — заявил Маккарти.

Он отметил, что не видит никакой «победы» в том, что сотрудники пограничной службы или береговой охраны перестанут получать зарплату, а правительство окажется парализованным. Маккарти уточнил, что часть республиканцев в палате представителей продолжают отказываться голосовать за принятие финансирования правительства, пока не будут приняты их условия.

Ранее Пентагон принял решение поддерживать Украину, несмотря ни на что.

Шатдаун — частичная приостановка работы правительства США с роспуском госслужащих — вновь угрожает США. Подобные паузы в его работе происходят с 1980 года, в XXI веке случались в 2013, 2018 и 2018-2019 годах из-за невозможности согласовать и принять бюджет на новый финансовый год (он начинается 1 октября).

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