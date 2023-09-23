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Лавров прокомментировал выступление Зеленского в СБ ООН фразой «он был не в ударе»

Лавров о выступлении Зеленского в Совбезе ООН: он был не в ударе

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МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал выступление главы украинского государства Владимира Зеленского на Совете Безопасности ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, украинский лидер «был не в ударе, какой-то он был невеселый».

«Я потом по телевизору смотрел. У меня дела свои есть. Мы же все знаем, что он скажет, зачем время тратить? У меня было тридцать три запланированных двусторонних встречи, и они были гораздо полезнее», — сказал Лавров во время пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отвечая на вопрос журналиста о том, почему глава МИД РФ не выслушал выступление Зеленского.

20 сентября Зеленский предложил расширить число постоянных членов Совбеза ООН. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на заседании Совбеза всемирной организации.

До этого депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет назвал позором факт выступления Зеленского на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее Медведев заявил, что Зеленский является «деятелем в грязной зеленой майке».

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