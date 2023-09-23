Лавров прокомментировал выступление Зеленского в СБ ООН фразой «он был не в ударе»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал выступление главы украинского государства Владимира Зеленского на Совете Безопасности ООН. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, украинский лидер «был не в ударе, какой-то он был невеселый».

«Я потом по телевизору смотрел. У меня дела свои есть. Мы же все знаем, что он скажет, зачем время тратить? У меня было тридцать три запланированных двусторонних встречи, и они были гораздо полезнее», — сказал Лавров во время пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, отвечая на вопрос журналиста о том, почему глава МИД РФ не выслушал выступление Зеленского.

20 сентября Зеленский предложил расширить число постоянных членов Совбеза ООН. Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на заседании Совбеза всемирной организации.

До этого депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет назвал позором факт выступления Зеленского на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Ранее Медведев заявил, что Зеленский является «деятелем в грязной зеленой майке».