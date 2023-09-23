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В Азербайджане рассказали, что армяне Карабаха хотят получить паспорта

МВД: среди армян Карабаха есть желающие получить гражданство Азербайджана

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bbbreaking/Telegram

Руководитель пресс-службы МВД Азербайджана Эльшад Гаджиев заявил, что среди жителей Карабаха армянского происхождения есть обратившиеся для получения азербайджанского гражданства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Среди жителей Карабаха армянского происхождения есть обратившиеся для получения азербайджанского гражданства», — рассказал он.

По его словам, «для этого может обратиться любой житель армянского происхождения, проживающий на этой территории».

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона. При посредничестве российских миротворческих сил между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня в регионе. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

23 сентября сообщалось, что город Степанакерт (Ханкенди) находится под огневым контролем вооруженных сил Азербайджана, в городе идет разоружение армии Карабаха.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.

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Война в Карабахе
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