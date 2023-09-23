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Алиев заявил, что сложились лучшие условия для мира между Баку и Ереваном

Президент Азербайджана Алиев: сложились лучшие условия для мира с Арменией

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что после операции в Карабахе сложились более благоприятные условия для мирного договора между Баку и Ереваном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Президент Ильхам Алиев отметил, что в настоящее время в регионе сложились более благоприятные условия для мирного договора между Арменией и Азербайджаном», — говорится в сообщении.

Алиев сообщил спецпредставителю ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаару, что в Карабахе в настоящее время идет изъятие оружия и боеприпасов, обнаружено большое количество складов с вооружением.

Днем 23 сентября стало известно, что город Степанакерт (Ханкенди) находится под огневым контролем вооруженных сил Азербайджана, в нем идет разоружение армии Карабаха. Отмечалось, что обстановка в городе и окрестностях спокойная, на высотах вокруг него оборудованы позиции Вооруженных сил Азербайджана.

Ранее МИД РФ призвал Армению и Азербайджан вернуться к дипломатическому урегулированию в ситуации в Нагорном Карабахе.

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Война в Карабахе
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