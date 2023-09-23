Си Цзиньпин «серьезно рассмотрит» возможность визита в Южную Корею

Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил премьер-министру Южной Кореи Хан Док Су, что «серьезно рассмотрит» возможность визита в страну. Об этом сообщает Younhap со ссылкой на высокопоставленного южнокорейского чиновника.

«Я серьезно рассмотрю вопрос о визите в Республику Корея», — заявил китайский лидер.

По словам южнокорейского чиновника, «это значит, что председатель КНР знает, что сейчас его черед посетить Южную Корею».

Премьер-министр Хан Док Су прибыл в китайский город Ханчжоу для участия в церемонии открытия Азиатских игр.

20 сентября президент России Владимир Путин на встрече с главой МИД Китая Ван И заявил, что принял приглашение китайского лидера Си Цзиньпина посетить КНР в октябре этого года. До этого Путин заявлял, что у него сложились дружеские личные и деловые отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее в КНДР заявили, что визит Ким Чен Ына в РФ открыл новую главу в двухсторонних отношениях.