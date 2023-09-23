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В Германии призвали прекратить военную помощь Украине

Экс-депутат ФРГ ван Акен призвал отказаться от поставок оружия Киеву

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Mindaugas Kulbis/AP

Экс-депутат бундестага Ян ван Акен считает, что концепция «бесконечной поставки оружия» Украине изжила себя, мыслям о военной победе Киева «настал конец». В интервью телеканалу Phoenix он призвал подумать о приближении мирных переговоров.

«Я считаю, что необходимо понять, что сегодняшней концепции о бесконечной поставке оружия и о военной победе Украины настал конец. Да, это был план А, но мы должны от него отказаться», — заявил ван Акен.

С его точки зрения, страны Запада продолжают думать об оружии, однако необходимо инвестировать и в мирные переговоры.

Ранее Министерство финансов ФРГ сообщило, что Германия с начала специальной военной операции России уже оказала Украине военную помощь на сумму в €5,2 млрд. Поставки Украине осуществляются на безвозмездной основе, а также проводятся через созданный ранее Европейский фонд мира.

В конце августа Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Вооруженные силы Украины (ВСУ) получат 20 танков Leopard, 28 гусеничных вездеходов Bandvagn, 40 БМП Marder, а также запчасти и боеприпасы.

Ранее Шольц не стал прогнозировать, сколько продлится конфликт на Украине.

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