Лидер оппозиции Южной Кореи завершил голодовку спустя 24 дня

Лидер оппозиционной корейской Демократической партии «Тобуро» Ли Чжэ Мён завершил голодовку по совету врачей, сообщает агентство Yonhap.

Медики настаивали, чтобы Ли Чжэ Мён немедленно отказался от голодовки, поскольку ее продолжение могло серьезно подорвать его здоровье, отмечает агентство.

Ли Чжэ Мён объявил голодовку 31 августа, требуя изменений в «некомпетентном правительстве» и кадровых перестановок.

Ранее сообщалось, что Ли Чжэ Мён попал в больницу из-за ухудшения здоровья на фоне голодовки. По информации агентства, оппозиционер отказался от еды в знак протеста против действующего правительства, которое сам назвал «некомпетентным и жестоким».

Как отмечает Yonhap, состояние политика не повлияло на ход расследования против него, прокуратура вновь запросила ордер на арест Ли Чжэ Мёна. Агентство подчеркивает, что его обвиняют в коррупции и злоупотреблении своими полномочиями.

Ли Чжэ Мёна подозревают в различных нарушениях и коррупции на посту мэра города Соннам, что привело к убыткам в размере 489,5 млрд вон ($382 млн) со стороны компании Seongnam Development Corporation.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.