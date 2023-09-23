На Украине усомнились в возможности запрета УПЦ

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук сомневается, что в парламенте найдутся 226 голосов, необходимые для запрета деятельности Украинской православной церкви (УПЦ), если соответствующий вопрос вынесут на голосование. Об этом сообщает ТАСС.

«Парламент — это механизм, который принимает решение коллективно. И мне кажется, что пока нет 226 голосов для принятия столь важного законодательного акта», — заявил политик.

По его словам, выносить законопроект на голосование «бессмысленно и политически безответственно». Стефанчук предположил, что необходимые голоса наберутся, однако на данный момент ведется дискуссия внутри парламентских фракций.

Ранее Украинские власти начали массово закрывать церкви канонической Украинской Православной церкви, вводить санкции и выдвигать обвинения против священнослужителей, ссылаясь на связь УПЦ с Россией. Местные власти в разных регионах Украины вовсе приняли решения о полном запрете деятельности УПЦ, а в украинский парламент был внесен законопроект о ее фактическом запрете на территории всей страны.

Ранее власти Украины раскрыли планы на Киево-Печерскую лавру.