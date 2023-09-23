Силовики задержали в центре Еревана нескольких протестующих, которые пытались перекрыть дороги, передает ТАСС.

Протестующие пытались заблокировать въезд на площадь с проспекта Тигран Мец. На площади продолжают дежурить полицейские.

Ранее сообщалось, что с момента заключения договоренности о прекращении боевых действий в Аскеранском районе Карабаха зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Пострадавших нет, говорится в сообщении. Российские миротворцы вместе с Баку и представителями Карабаха проводят разбирательство.

До этого помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики президентской администрации Хикмет Гаджиев на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил, что военнослужащие Армении, которые добровольно сложили оружие в Карабахе, свободны.

Гаджиев отметил, что Баку на добровольной и индивидуальной основе обеспечивает безопасность движения гражданских лиц на личных автомобилях по дороге Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта) — Лачин.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.