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В Госдуме обвинили Великобританию в провоцировании ядерной войны

Шеремет обвинил Британию в развязывании ядерной войны после атак на Севастополь

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Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что власти Великобритании, оснащая Украину дальнобойными ракетами, провоцируют развязывание ядерной войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Вооруженные силы Украины 22 сентября нанесли ракетный удар по Севастополю. В Минобороны РФ уточнили, что средства противовоздушной обороны сбили пять ракет, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота.

Вечером того же дня британский телеканал Sky News сообщил, что для удара по штабу Черноморского флота ВСУ могли использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow. Телеканал ссылался на данные источника в ВСУ.

По мнению Шеремета, «санкционируя» удары по Крыму, Великобритания делает следующий шаг к эскалации конфликта.

Если подтвердится, что ВСУ наносят удары по Крыму британскими ракетами, заявил парламентарий, то королевство следует официально признать стороной военного конфликта на Украине, а британского премьер-министра Риши Сунака объявить персоной нон грата.

Также депутат предложил подумать о разрыве всех торговых отношений с Великобританией и выслать из страны ее дипломатов.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

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