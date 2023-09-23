Во Франции заявили о недовольстве заявлением фон дер Ляйен по очередному траншу Украине

Глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился заявлением главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о выплате Украине €1,5 миллиарда.

Он обратил внимание, что часть этих траншей вносит Франция, тем самым подвергая себя разорению «ради режима Зеленского».

«Из них 300 миллионов заплатила Франция, ради режима Зеленского! И так каждый месяц с января прошлого года! Полное разорение, ради разжигания войны и коррупции!» — написал Филиппо в соцсети X.

Политик призвал прекратить финансовую поддержку Киева.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получил восьмой транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд от Евросоюза.

По его словам, Киев нуждается в $42 млрд от западных партнеров в 2024 году.

В августе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявлял, что с февраля прошлого года Евросоюз направил Украине совокупную помощь на €20 млрд.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.