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В России обвинили Британию в провоцировании ядерной войны

Депутат Шеремет заявил, что Британия провоцирует ядерную войну с РФ

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Тарас Литвиненко/РИА «Новости»

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что правительство Британии поставками Киеву дальнобойных ракет провоцирует развязывание ядерной войны. По его мнению, если удастся доказать, что ВСУ наносят удары по Крымскому полуострову британским оружием, то Лондон следует признать стороной конфликта. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Великобритания провоцирует развязывание ядерной войны. Санкционируя удары по Крыму, они делают следующий шаг к эскалации конфликта. Если подтвердится, что украинские террористы наносят удары по Крыму британскими ракетами, то Британию стоит официально признать стороной военного конфликта на Украине...» — заявил Шеремет.

Депутат также предложил рассмотреть вариант с полным разрывом торговых отношений с Лондоном и высылкой дипломатов из России.

«Англосаксы понимают только силу. Призывы и увещевания с ними не работают», — подчеркнул он. Россия готова показать «всю свою мощь, только потом пусть никто не жалуется», подытожил парламентарий.

Днем 22 сентября украинские военные нанесли удар по штабу Черноморского флота, расположенного в Севастополе. В результате атаки в здании начался пожар, на локализацию которого сотрудникам экстренных служб понадобилось полдня.

Вечером того же дня телеканал Sky News сообщил, что удар по Севастополю был нанесен британскими ракетами Storm Shadow.

Ранее в Британии не захотели комментировать удар Storm Shadow по Севастополю.

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