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В США испугались нового раскола в Европе из-за ссоры Польши и Украины

CNN: разногласия Польши и Украины положат начало расколу в Европе

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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Поддержка Украины со стороны стран Европы может прекратиться из-за решения Польши не оснащать вооружением украинские войска. Об этом пишет CNN.

По мнению автора статьи, публичные разногласия между странами Запада позволяют говорить о том, что Запад разделен, а в таком виде он, «безусловно, полезен Кремлю».

Как следствие, поведение Польши заставило задуматься над решением Европы поставлять оружие Украине, отмечает канал.

Охлаждение отношений Польши и Украины произошло из-за решения Варшавы запретить импорт в страну украинского зерна.

15 сентября Еврокомиссия не продлила эмбарго на поставки (но не транзит) зерновых с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Представители Польши, Венгрии и Словакии не согласились с этим и ограничили ввоз украинского зерна на национальном уровне, объяснив свое решение защитой интересов фермеров. В ответ Украина подала иск во Всемирную торговую организацию, в котором обвинила Польшу, Венгрию и Словакию в дискриминационном отношении к украинской агропродукции.

В дальнейшем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина больше не получает польское оружие, так как Варшава решила вооружаться сама. США такое решение Польши не одобрили и потребовали разъяснения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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