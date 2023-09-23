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Сальдо избран губернатором Херсонской области

В Херсонской области избрали Владимира Сальдо на должность губернатора

Депутаты Херсонской областной думы избрали Владимира Сальдо на должность губернатора Херсонской области, сообщает ТАСС.

На заседании Херсонской областной думы первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко по специальному поручению президента РФ Владимира Путина представил на этот пост трех кандидатов — Владимира Сальдо, Ивана Шумакова и Игоря Шепелина.

«Я буду с честью выполнять обязательства, потому что это высокое доверие, но еще и не менее большая ответственность за все то, что происходит в регионе, и какая Херсонская область будет в ближайшие пять лет», — сказал Сальдо после объявления итогов тайного голосования депутатов.

До этого Сальдо сообщал, что обстрел жилого квартала в городе Новая Каховка Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины является очередным гнусным преступлением.

15 июня Сальдо заявлял, что на него было совершено покушение.

Ранее глава МВД Украины заявил, что Каховская ГЭС не подлежит восстановлению.

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