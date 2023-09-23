Рейтинг правящей коалиции ФРГ рухнул до исторического минимума

Рейтинг популярности текущей правящей коалиции Германии «Светофор» (Социал-демократическая партия, «Зеленые» и Свободная демократическая партия) достиг нового исторического минимума со времен выборов в 2021 году. Об этом говорят данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу газеты Bild am Sonntag.

Как следует из опроса, если бы парламентские выборы в ФРГ состоялись в ближайшее воскресенье, правящую Социал-демократическую партию Олафа Шольца поддержали бы 17% избирателей.

Входящие в правящую коалицию представители «Зеленых» получили бы 14% голосов. Свободная демократическая партия получила бы поддержку в 6%, следует из статистических данных.

Общий рейтинг правящей коалиции ФРГ оказался на уровне 37%, следует из опроса.

«На сегодняшний день это означает: никаких шансов на продолжение правления «Светофора», — говорится в тексте.

До этого опрос, проведенный социологическим институтом Insa по заказу газеты Bild, показал, что более чем для половины жителей Германии работа теряет смысл в связи с увеличением размера пособия по безработице.

Ранее сообщалось, что почти две трети немцев хотят ухода кабмина Шольца.