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Делегация конгресса США прибыла на встречу с Пашиняном

Делегация конгресса США прибыла в Ереван для встречи с Пашиняном

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Асатур Есаянц/РИА Новости

Делегация конгресса США во главе с сенатором Джерри Питерсом (представитель Демократической партии от штата Мичиган) прибыла в Армению для встречи с премьер-министром республики Николом Пашиняном и другими политиками. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Ереване, передает РИА Новости.

Питерс пробудет в Армении до 25 сентября, помимо Пашиняна он также встретится со спикером Национального собрания республики Аленом Симоняном, заместителем главы армянского МИД Паруйром Ованнисяном и другими лицами.

Стороны планируют обсудить отношения между США и Арменией, а также влияние антитеррористической операции Азербайджана на армянское население Нагорного Карабаха.

Помимо прочего Питерс возложит цветы к ереванскому мемориалу жертв Геноцида армян, после Еревана отправится в Сюникскую область, граничащую с Азербайджаном и Ираном, чтобы переговорить с местными чиновниками и обсудить вопросы безопасности и гуманитарные проблемы.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. Целью операции было названо пресечение «широкомасштабных провокаций», а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с региона.

В свою очередь в Минобороны Армении отвергли заявления Азербайджана о том, что на территории Нагорного Карабаха по-прежнему остаются армянские войска.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня в регионе. Среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.

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