Глава Роспотребнадзора назвала причину подрыва Каховской ГЭС

Подрыв Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области был направлен на формирование угрозы биологической безопасности, но специалистам удалось не допустить любых осложнений эпидемиологического характера. Об этом заявила в интервью РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, сотрудники Роспотребнадзора продолжают контроль за обстановкой вокруг ГЭС, регион поддерживает мобильная лаборатория специальной противоэпидемической бригады. Продолжаются постоянные исследования проб питьевой воды, воды из скважин и колодцев, морской воды и воды в Северо-Крымском канале, патогенных микроорганизмов не выявлено.

Также Попова рассказала, что специалисты ведомства провели дезинфекционные мероприятия, население вакцинируется, обеспечивается водой и питанием, а также пунктами временного размещения.

Утром 6 июня по Каховской гидроэлектростанции был нанесен удар, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. В Новой Каховке ее уровень достигал 12 метров. Президент России Владимир Путин назвал разрушение ГЭС «варварской акцией» Киева и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

Ранее в Херсонской области завершили восстановительные работы после ЧП на Каховской ГЭС.