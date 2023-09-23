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Кандидат в президенты США Рамасвами раскритиковал визит Зеленского

Кандидат в президенты Рамасвами заявил, что Зеленский прибыл в США ради денег

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Соединенные Штаты лишь ради денег, американскому руководству необходимо «очнуться» и подумать о своих интересах. Такое мнение в интервью Forbes высказал предприниматель Вивек Рамасвами, претендующий на выдвижение в президенты от Республиканской партии.

Политик отметил, что во время своей последней поездки Зеленский назвал поддержку Украины со стороны США инвестицией, а не благотворительностью.

«Но мне трудно согласиться с таким определением, когда он и его правительство противятся контролю и прозрачности в отношении того, на что тратятся наши деньги», — сказал Рамасвами.

По его словам, Вашингтону необходимо спросить себя, как помощь Киеву продвигает интересы США и как сделать так, чтобы не вступить в противостояние с «ядерной державой» и не допустить третьей мировой войны.

Рамасвами подчеркнул, что Соединенные Штаты должны сосредоточиться на том, как обеспечить мир на Украине на справедливых условиях и продвинуть американские интересы.

Политик обещал в случае своего избрания на пост президента США в 2024 году принять контроль России над новыми территориями, отменить санкции и заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на «выход» РФ из «военного альянса» с Китаем.

По данным телеканала Fox News, США в общей сложности направили на помощь Украине $110,97 млрд.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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