Глава парламента Крыма Владимир Константинов жестко раскритиковал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о возвращении Украины к границам 1991 года и добавил, что процесс распада этой страны еще не завершился. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время выступления на заседании Совета безопасности ООН 20 сентября Зеленский заявил, что для прекращения боевых действий на Украине необходимо вывести российские воска, в том числе Черноморский флот, с территории этой страны в пределах международно признанных границ 1991 года, а также необходимо вернуть Украине полный контроль над экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

По словам Константинова, в 1991 году Украина не обладала никакими международно признанными границами.

«Я убежден, что распад Украины уже произошел, дальнейший ее распад неотвратим. А вот в каком формате, по каким лекалам — это вопрос политических договоренностей. Но все это будет происходить не сегодня», — высказал мнение Константинов.

Он отметил, что заявления Зеленского не имеют никакой силы и связи с действительностью, а она такова, что Азовское море является внутренним морем Российской Федерации. Константинов предположил, что Одесса, как и все северное побережье Черного моря, перейдет к России через некоторое время.

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