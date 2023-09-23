Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно о неоднократных контактах России и Британии по Украине

inews: Россия и Британия неоднократно контактировали по поводу конфликта на Украине

close
100%
Depositphotos

Дипломаты Российской Федерации и Великобритании провели ряд встреч и переговоров по вопросам международной безопасности на фоне конфликта на Украине за последние полтора года. Об этом сообщает газета inews со ссылкой на высокопоставленного представителя Лондона.

По его словам, встречи представителей двух государств проходили в течение последних 18 месяцев в различных местах, включая Вену и Нью-Йорк. Представители Лондона провели дипломатические переговоры с ключевыми представителями Москвы по вопросам международной безопасности.

Источник добавил, что в рамках встреч, вероятно, обсуждались проблемы продовольственной и ядерной безопасности.

По словам других британских дипломатов, стороны поддерживают контакт и считают важным сохранять диалог во время российско-украинского конфликта. Он подчеркнул, что Москва и Лондон не пытаются поделить Украину или заключать мирные соглашения «от чужого лица».

До этого стало известно, что российские и китайские хакеры в результате взлома получили доступ к внутренней системе Министерства иностранных дел Великобритании.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях