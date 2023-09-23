Стало известно о неоднократных контактах России и Британии по Украине

Дипломаты Российской Федерации и Великобритании провели ряд встреч и переговоров по вопросам международной безопасности на фоне конфликта на Украине за последние полтора года. Об этом сообщает газета inews со ссылкой на высокопоставленного представителя Лондона.

По его словам, встречи представителей двух государств проходили в течение последних 18 месяцев в различных местах, включая Вену и Нью-Йорк. Представители Лондона провели дипломатические переговоры с ключевыми представителями Москвы по вопросам международной безопасности.

Источник добавил, что в рамках встреч, вероятно, обсуждались проблемы продовольственной и ядерной безопасности.

По словам других британских дипломатов, стороны поддерживают контакт и считают важным сохранять диалог во время российско-украинского конфликта. Он подчеркнул, что Москва и Лондон не пытаются поделить Украину или заключать мирные соглашения «от чужого лица».

До этого стало известно, что российские и китайские хакеры в результате взлома получили доступ к внутренней системе Министерства иностранных дел Великобритании.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.