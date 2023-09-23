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Корабли КНР в течение 50 дней дежурят у спорных островов Сенкаку

Kyodo: корабли КНР дежурят в зоне у спорных островов Сенкаку уже 50 дней

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Jason Lee/Reuters

Патрульные корабли, которые принадлежат морской полиции КНР, уже на протяжении 50 суток находятся в районе спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Данные территории японское правительство считает частью своей страны, передает ТАСС со ссылкой на материал зарубежного агентства Kyodo.

В публикации указано, что береговая охрана Японии продолжает наблюдать за действиями китайских судов в указанном районе. При этом в последний раз корабли КНР зашли в зону у спорного архипелага в конце прошлой недели — 15 сентября. Тогда они около двух часов провели вблизи островов, говорится в статье.

Согласно имеющейся информации, спор по поводу принадлежности островов Сенкаку обострился в сентябре 2012 года. В то время Токио заявил, что выкупил эти территории у частных владельцев.

Как оказалось, собственниками земли были японские граждане. Однако произошедшее вызвало широкий общественный резонанс в Китае, где начались массовые демонстрации. После этого Пекин стал регулярно отправлять свои корабли к архипелагу и организовывать демонстративные заходы судов в прибрежную зону.

Ранее в Японии завили, что следят за действиями РФ и КНР на фоне продолжающегося украинского конфликта.

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