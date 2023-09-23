В Великобритании оценили возможность Лондона поддерживать Киев

Вице-премьер Великобритании Оливер Дауден заявил, что Лондон готов годами поддерживать Украину в противостоянии с Российской Федерацией, если это будет необходимо. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, поддержка не прекратиться, пока не произойдет завершение конфликта.
«Великобритания будет стоять бок о бок с Украиной, чего бы это ни стоило», — подчеркнул вице-премьер.
По его словам, поддержка Киева продлится столько, сколько потребуется.
До этого руководитель Министерства обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что власти страны дополнительно передадут Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов.
Он подчеркнул, что в ближайшие месяцы ведомство будет работать в приоритетных областях поддержки Украины, в частности обеспечения средств противовоздушной обороны и обучении военных.
До этого группа американских сенаторов внесла в конгресс проект резолюции, приуроченный к 30-й годовщине независимости Чехии и Словакии. В числе прочего, в документе отмечается, что политики выступают за ускоренную военную модернизацию стран, объясняя это «угрозой» со стороны России.
Ранее стало известно, почему украинские беженцы в Британии вынуждены возвращаться домой.