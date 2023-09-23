Лавров обсудил с главой МИД Мексики развитие двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Мексики Алисия Барсена провели переговоры на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, выразив заинтересованность в продолжении двустороннего сотрудничества в рамках международной организации. Также участники встречи указали на необходимость поддерживать контакты посредством взаимодействия в формате «Большой двадцатки» (G20) и АТЭС, сообщается в Telegram-канале российского МИД.

В заявлении указано, что в ходе переговоров министры обменялись мнениями по ключевым глобальным и региональным вопросам. Кроме того, они подтвердили приверженность Москвы и Мехико соблюдению принципов международного права и выразили готовность совместно искать пути решения актуальных проблем.

«Выражена заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в ООН, Группе двадцати, АТЭС и других многосторонних форумах», — добавили представители внешнеполитического ведомства РФ.

При этом особое внимание Лавров и Барсена уделили вопросам двустороннего сотрудничества в политической сфере и необходимости наращивать товарооборот. Кроме того, без внимания не остались взаимодействие в научно-технической области и расширение культурно-гуманитарных связей между двумя государствами.

Как подчеркнули в МИД России, встреча прошла в дружественной атмосфере.

Ранее иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран ждет Сергея Лаврова с официальным визитом для финализации соглашения о стратегическом партнерстве.