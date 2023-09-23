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Военные Нигера обвинили генсека ООН в сговоре с Францией

Военные Нигера обвинили Гутерриша в сговоре с Францией против новой власти

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Mahamadou Hamidou/Reuters

Официальный представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман заявил, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш вместе с правительством Франции препятствовали участию представителей африканской страны в Генеральной Ассамблее ООН, отозвав аккредитацию постоянного представителя государства в организации. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Гутерриш при попустительстве Франции и франкофонных глав государств ЭКОВАС не выполнил свою миссию, воспрепятствовав участию Нигера в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Абдраман считает, что генсек ООН отказался принять к сведению официальный список делегатов от Нигера, и «удовлетворил фанатичную просьбу экс-министра иностранных дел (Нигера) отозвать постоянного представителя Нигера при ООН».

До этого Министерство иностранных дел Нигера направило в зарубежные представительства страны письмо, в котором объявило об аннулировании около 370 дипломатических паспортов, принадлежащих, среди прочего, бывшим министрам, бывшим депутатам и другим бывшим чиновникам, в связи с истечением срока действия.

Ранее глава мятежников предрек массовые кровопролития в Нигере при иностранной интервенции.

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