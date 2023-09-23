Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США потребовали от Польши объяснить прекращение поддержки Украины

Bloomberg: Вашингтон потребовал от Польши объяснить прекращение поддержки Киева

close
100%
Global Look Press

Соединенные Штаты потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

По его словам, разногласия между Украиной и Польшей еще не привели к появлению трещин в союзе, который поддерживает Киев, но конкретная позиция Варшавы по поддержке украинской стороны остается неясной.

Европейский дипломат, пожелавший остаться неназванным, подчеркнул, что польские официальные лица заверили своих иностранных коллег, что Варшава будет продолжать осуществлять военную поддержку Киева, но в меньших объемах. Он отметил, что полное прекращение военной поддержки со стороны Варшавы может «подорвать единство НАТО».

До этого премьер Матеуш Моравецкий заявлял, что Украина больше не получает оружие от Польши, так как Варшава решила вооружаться сама. Он также напомнил о принципе «хочешь мира — готовься к войне» и подчеркнул, что Польша сделала увеличенные заказы у производителей вооружений.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях