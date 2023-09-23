США потребовали от Польши объяснить прекращение поддержки Украины

Соединенные Штаты потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.

По его словам, разногласия между Украиной и Польшей еще не привели к появлению трещин в союзе, который поддерживает Киев, но конкретная позиция Варшавы по поддержке украинской стороны остается неясной.

Европейский дипломат, пожелавший остаться неназванным, подчеркнул, что польские официальные лица заверили своих иностранных коллег, что Варшава будет продолжать осуществлять военную поддержку Киева, но в меньших объемах. Он отметил, что полное прекращение военной поддержки со стороны Варшавы может «подорвать единство НАТО».

До этого премьер Матеуш Моравецкий заявлял, что Украина больше не получает оружие от Польши, так как Варшава решила вооружаться сама. Он также напомнил о принципе «хочешь мира — готовься к войне» и подчеркнул, что Польша сделала увеличенные заказы у производителей вооружений.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.