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Глава МИД Венгрии посетит Москву в октябре

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что посетит Москву 11-13 октября

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Руководитель министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что посетит Москву 11–13 октября, во время визита обсудит с вице-премьером Российской Федерации Александром Новаком энергетические вопросы. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что в рамках визита поучаствует в Российской энергетической неделе с 11 по 13 октября. По его словам, венгерская сторона рассматривает энергетическое сотрудничество в рамках важной части нынешнего взаимодействия с Россией.

«Безопасность [обеспечения] ресурсов для нас во многом базируется на поставках из России», — подчеркнул Сийярто.

До этого он заявил, что Венгрия сейчас оказалась вынуждена искать новые пути поставок нефти и газа, так как прежние были нарушены в результате конфликта на Украине.

Также дипломат обратил внимание, что Венгрия подписала контракт с Турцией, по которому приобретет у нее в начале нового года 275 млн кубометров газа.

В нынешнем году Венгрия купила 100 млн кубометров газа у Азербайджана. В планах получить газ из Туркмении и Катара, заключил глава МИД Венгрии.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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