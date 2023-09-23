В Нью-Йорке начались переговоры Лаврова с главами МИД Ирана и Турции

Министры иностранных дел РФ, Турции и Ирана Сергей Лавров, Хакан Фидан и Хосейн Амир Абдоллахиан проводят трехсторонние переговоры в Нью-Йорке. Встреча проходит на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН, передает РИА Новости.

Согласно данным агентства, сначала российский и иранский дипломаты кратко обсудили текущую ситуацию в мире тет-а-тет. Уже позже к ним присоединился представитель Анкары, говорится в материале.

При этом главы внешнеполитических ведомств приняли участие в совместном фотографировании, после чего приступили к основной части переговоров. Сотрудники СМИ на обсуждении не присутствовали, уточнило агентство.

Тем не менее стало известно, что в ходе мероприятия к министрам присоединился специальный представитель ООН по Сирии Гейр Педерсен. Кроме того, по имеющейся информации, 23 сентября Сергей Лавров также проведет отдельные переговоры с иранским коллегой.

До этого глава МИД РФ встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Стороны обменялись мнениями по поводу направлений деятельности агентства и обсудили безопасность Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Ранее Лавров пошутил про категорию виз, которые американское правительство выдало сопровождающим его журналистам.