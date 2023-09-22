Президент Украины Владимир Зеленский рискует в скором времени лишиться своей должности из-за череды серьезных поражений армии страны в зоне конфликта. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue Works заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

Эксперт отметил, что украинскому лидеру пришлось принять вызов со стороны России на своей территории. При этом в настоящее время политическое будущее Зеленского находится под большим вопросом, так как Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже потерпели поражение на поле боя.

«Вопрос сейчас не в том, когда начнется коллапс ВСУ, это произойдет рано или поздно. Главное, когда падет украинское правительство», — сказал Риттер.

Он добавил, что в ближайшем будущем действующего главу Украины могут отстранить от власти. У Зеленского «очень мрачные» перспективы, так как под его командованием национальная армия лишилась порядка 400 тыс. солдат. Более того, в ходе боевых действий Киев потерял огромное количество западных вооружений, резюмировал экс-разведчик.

Ранее в США признали, что урегулирование украинского конфликта и подписание мирного договора произойдет на условиях РФ.