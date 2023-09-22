В Венгрии сочли антироссийские санкции провальными

Антироссийские санкции не работают, «они провалились». С таким заявлением выступил глава венгерского МИД Петер Сийярто после завершения переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

Сийярто обратил внимание, что целями западных ограничений было «поставить Россию на колени», но этого не произошло и после принятия 11-ого пакета санкций. Он добавил, что российская сторона «сталкивается с рядом сложностей», но рестрикции отрицательно повлияли на ситуацию в странах Европы.

22 сентября на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Лавров обсудил с главой МИД Венгрии ситуацию на Украине.

Сийярто счел главным фактором, мешающим урегулированию конфликта на Украине, неготовность западных политиков к переговорам с Россией. По мнению главы МИД Венгрии, в этом смысле неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке была потеряна.

Ранее в Венгрии обвинили Евросоюз в шантаже других стран.