Канада передаст Украине $482 млн и танки Leopard 2, а также введет новые санкции против России, сообщает телеканал CTV.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо может объявить о пакете военной помощи в рамках визита украинского президента Владимира Зеленского в Канаду.

Ранее Зеленский прибыл в Канаду вместе со своей женой Еленой.

На опубликованном агентством видео украинского главу и его супругу в аэропорту встречает премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

До этого канадский премьер объявил о предстоящем визите главы Украины в Канаду с 21 по 22 сентября. Как передавало агентство РИА Новости, Трюдо встретится с Зеленским для подтверждения поддержки Украины от Канады в военной, экономической и гуманитарной сферах. Будут утверждены соответствующие объемы.

Кроме того, в Оттаве состоится церемония подписания соглашения, направленного на дальнейшее укрепление экономических связей между Канадой и Украиной. Во время пребывания в канадской столице Зеленский выступит с обращением к парламенту.

Ранее глава МИД Украины Кулеба призвал критиков темпов наступления ВСУ «заткнуться».