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В Венгрии назвали фактор, мешающий урегулированию конфликта на Украине

Сийярто: неготовность политиков Запада к переговорам с РФ мешает миру на Украине

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Если бы западные политики были готовы к двусторонним переговорам с Россией, то было бы гораздо больше надежды на урегулирование конфликта на Украине. Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Он напомнил, что Венгрия обычно проводит двусторонние переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на каждой Генеральной Ассамблее ООН.

«Было бы хорошо, если бы другие западные политики сделали то же самое, и тогда было бы больше надежды на мир на Украине», — отметил Сийярто.

По его словам, ООН была создана для того, чтобы страны, находящиеся в конфликте, могли обсудить сложные проблемы. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что в этом смысле слова неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке была потеряна.

Сийярто обратил внимание, что диалога между западными и российскими лидерами, который давал бы надежду на завершение конфликта на Украине, так и не состоялось.

Глава МИД Венгрии счел взаимоуважительной атмосферу переговоров с Лавровым. В числе других вопросов на встрече обсудили ситуацию на Украине.

Ранее в Венгрии обвинили Евросоюз в шантаже других стран.

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