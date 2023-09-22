Лавров обсудил с главой МИД Венгрии ситуацию на Украине

Главы МИД России и Венгрии Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудили на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН ситуацию на Украине. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«22 сентября на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча <…> Лаврова с <…> Сийярто», — уточнили в дипведомстве.

В министерстве обратили внимание, что состоялся обмен мнениями по актуальным международным проблемам, «включая ситуацию на Украине».

Кроме того, главы МИД России и Венгрии обсудили реализацию проекта сооружения двух новых энергоблоков на АЭС «Пакш».

Министры перед началом переговоров поприветствовали друг друга и обменялись шутками. Лавров спросил, когда Сийярто прилетел в США.

18 сентября в Венгрии призвали западных коллег встретиться с Лавровым на Генассамблее ООН.

Ранее Лавров пошутил про категорию виз США для журналистов.