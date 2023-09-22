В ЕК анонсировали запуск переговорного процесса о членстве Киева в ЕС

Еврокомиссия в октябре собирается выступить с предложением о старте переговоров по присоединению Украины к Евросоюзу. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Ожидается, что в следующем месяце ЕК выступит с рекомендацией начать многолетний процесс присоединения», — уточнили в публикации.

По данным агентства, после этого лидеры стран ЕС поддержат эту инициативу, обсуждение которой запанировано на декабрь. Затем Украина начнет «длительную процедуру» завершения реформ. Киеву надо будет привести страну в соответствие с европейским законодательством в более 30 сферах, в числе которых принцип верховенства права.

7 сентября, касаясь рассмотрения заявки Грузии на членство в ЕС, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что государству предстоит еще «немало работы». По его словам, получение статуса страны — кандидата нужно сперва заслужить. Подобное возможно при соблюдении европейских ценностей и проведении необходимых реформ.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.