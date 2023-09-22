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Французский политик потребовал избавиться от фон дер Ляйен после слов о России

Филиппо: глава ЕК фон дер Ляйен переложила вину за трагедию в Хиросиме на Россию

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X заявил, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пытается манипулировать общественным мнением, говоря о ядерных бомбардировках Хиросимы.

«Вот так манипулируют толпой, заставляя ее поверить, что бомбу на Хиросиму сбросила Россия, а не Америка», — отметил он.

Филиппо назвал такие заявления неприемлемыми.

«Эта клика ужасна, и от нее необходимо избавиться», — подчеркнул политик.

До этого представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила во лжи председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен. Та, произнося речь во время вручения наград Атлантического совета, якобы возложила ответственность за трагедию Хиросимы на Россию.

Поводом для обвинений послужила фраза «Россия вновь угрожает применить ядерное оружие», но председатель Еврокомиссии не говорила о том, что Россия виновна в бомбардировках японских городов. Что сказала глава Еврокомиссии и как ее поняли в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЕК рассказали о «решающем моменте» по членству Украины в Евросоюзе.

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