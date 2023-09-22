Шмыгаль заявил о необходимости строить фортификационные сооружения на линии фронта

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о необходимости создать фортификационные сооружения по примеру тех, что Россия возвела на запорожском направлении, передает «Страна.ua».

Он отметил, что у Украины есть средства на строительство таких сооружений.

Ранее Шмыгаль заявил, что Киев нуждается в $42 млрд от западных партнеров в 2024 году.

По его словам, украинская сторона уже сейчас понимает, откуда могут поступить данные средства. В качестве примеров он привел программу Евросоюза Ukraine Facility, помощь США, программу Международного валютного фонда и других партнеров Киева.

До этого Шмыгаль сообщил, что встретился с министром иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси и поблагодарил его за выделенную помощь в размере $2,1 млрд.

Как отметил Шмыгаль, крупный бизнес Японии заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с Украиной. Премьер-министр рассказал, что на встрече с Хаяси они обсудили перспективы взаимодействия стран в восстановлении жилья, в обеспечении глобальной продовольственной безопасности, в поддержке малого и среднего бизнеса, в гуманитарном разминировании.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине